الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 آب 2020 ساعة 08:35

محافظ شبوة: مرتزقة العدوان نهبوا ثروات اليمن النفطية

محافظ شبوة: مرتزقة العدوان نهبوا ثروات اليمن النفطية
وقال الوكيل الصالحي أن عصابات مافيا النفط الموالية للعدوان تقوم بتهريب كميات كبيرة من النفط الخام من ميناء النشيمية بشبوة وبمعدل سفينتين تحمل مليون برميل على الأقل كل شهر تصادر عائداتها، ويتم تقاسمها بين مرتزقة العدوان.

ووصف ما يحدث في ميناء النشيمية من تهريب منظم للنفط الخام بالجريمة التي تستنزف موارد البلد وثرواته وتسخرها لكيانات وأحزاب مراكز قوى موالية للعدوان.

ودعا وكيل محافظة شبوة أبناء المحافظة إلى وقف جريمة نهب الثروة النفطية ومنع تصديرها للخارج والعمل بكل السبل على منع استغلال وتبديد ثروات المحافظة وكذلك وقف عبث عصابات الارتزاق التي لا تراعي مصلحة اليمن عامة ومصلحة شبوة بشكل خاص.
رقم : 882888
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
28 آب 2020
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
27 آب 2020
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
27 آب 2020
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
27 آب 2020
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
27 آب 2020
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
27 آب 2020
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
27 آب 2020
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
26 آب 2020
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
26 آب 2020
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
26 آب 2020
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟
26 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس