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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 08:38

اشتباكات عنيفة جنوب بيروت تخلف ضحايا وأضرار بالممتلكات

اشتباكات عنيفة جنوب بيروت تخلف ضحايا وأضرار بالممتلكات
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاشتباكات وقعت إثر خلاف بين عدد من الشبان في محيط سوبر ماركت "رمال"، تطور إلى اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها الأسلحة النارية.

ووفقا للمعلومات فإن الجيش يعمل على تطويق منطقة الحادث، وعمد إلى إغلاق الطرق المودية إلى المنطقة.

وأفاد موقع "لبنان 24" بأنه خلال الاشتباك جرى إطلاق قذيفة "B7" من محيط مسجد العرب باتجاه قوة للجيش متمركزة قرب سوبر ماركت "رمال"، فيما ذكرت مصادر محلية أن بعض المسلحين اقدموا على حرق محال تجارية وممتلكات خاصة للمواطنيين.

وعلى خلفية الاشتباكات العنيفة التي وقعت مساء امس أصدرت قيادة الجيش البناني – مديرية التوجيه بيانا أعلنت فيه أن الجيش تدخل لوقف الاشتباك وضبط الوضع وإعادة الهدوء في منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت قرب سوبر ماركت رمال، كما قامت وحدات من الجيش اللبناني بإعادة فتح الطرقات التي تمّ إقفالها في مناطق خلدة والناعمة وقصقص والحيصة – عكار.
رقم : 882889
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