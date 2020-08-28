مصر تغرم من لا يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

ولفت "لاشين" أن تكون الغرامة أشبه بمخالفة المرور، طبقًا لرؤية النيابة العامة.



وأكد، أن تلك الغرامات ستطبق على من تخلف عن الانتخابات دون عذر، لافتًا إلى أن الفئات المستثناة من الغرامة هم المتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم بعذر مقبول، ولديه ما يثبت ذلك.



وأوضح أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها توقيع غرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، كونها صاحبة الاختصاص في ذلك.



والأربعاء، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، وعددهم 53 مليونا و981 ألفًا و130 ناخبًا، تطبيقًا للمادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.



ويعد قرار الهيئة، هو اﻷول من نوعه، منذ بداية عملها في أكتوبر/تشرين الأول 2017،

فيما كانت تكتفي في السابق بالتصريح لوسائل الإعلام ببحثها إمكانية إحالة كشوف المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة، لتوقيع الغرامة، دون اتخاذ القرار فعليًا.



ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الجولة اﻷولى من انتخابات الشيوخ في الداخل والخارج 14%، بعدد مشاركين بلغ 8 ملايين و959 ألفًا و35 ناخبًا، من إجمالي 62 مليون و940 ألفًا و165 ناخبًا لهم حق التصويت.



وتنطلق جولة الإعادة خارج البلاد في 6 و7 سبتمبر/أيلول المقبل، ثم في 8 و9 من الشهر نفسه داخل البلاد، في 13 محافظة.