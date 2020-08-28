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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 08:46

ترامب يعلن ترشيحه رسميا لخوض الإنتخابات الرئاسية ممثلا للجمهوريين

ترامب يعلن ترشيحه رسميا لخوض الإنتخابات الرئاسية ممثلا للجمهوريين
وشنّ ترامب في خطاب ألقاه مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض هجوماً شرساً على منافسه الديموقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، محذّراً من أنّ نائب الرئيس السابق سيكون "مدمّر العظمة الأميركية" إذا انتخب رئيساً.

وإدعى ترامب في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية إنّ "جو بايدن ليس منقذاً لروح أميركا. إنّه مدمّر الوظائف في أميركا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأميركية".

وزعم ترمب أنه: "لا تزال تواجه أمريكا المخاطر وهذه أهم انتخابات في تاريخنا.. هذه الانتخابات ستقرّر ما إذا كنّا سننقذ الحلم الأميركي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز".

وهاجم الرئيس الأمريكي الذي يواجه "كورونا" و"العزلة الدولية" بسبب سياساته، منافسه الديموقراطي بايدن وقال: "هذه الانتخابات هي التي ستقرر هل سنحمي القانون أم نمنح السلطة لمجرمين يهددون الأمريكيين".

واتهم خصمه بايدن وتابع: جو بايدن يقوم بتعاقدات خارجية وأرسل الأمريكيين للقتال بحروب لا تنتهي.

بالمقابل، اتّهم المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الخميس منافسه الجمهوري ترامب بتأجيج أعمال العنف التي اندلعت على هامش تظاهرات مناهضة للعنصرية، معتبراً أنّ سيّد البيت الأبيض "يصبّ الزيت على كلّ النيران" خدمة لـ"استراتيجية سياسية" ليس إلا.

وقال نائب الرئيس السابق الذي سيواجه ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر إنّ "العنف يزداد سوءاً ونحن نعرف السبب. دونالد ترامب يرفض حتّى الاعتراف بوجود مشكلة عدم مساواة عرقية في أميركا".
رقم : 882895
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