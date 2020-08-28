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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 11:17

عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات

عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم ان القصف الذي نفذته المقاومة الفلسطينية اليوم يأتي في إطار الرد المباشر على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأقر جيش الاحتلال برصد إطلاق ستة صواريخ من قطاع غزة باتجاه غلاف غزة وأن صافرات الإنذار دوت قبيل ذلك.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن الطائرات الحربية الصهيونية صباح اليوم الجمعة أطلقت 5 صواريخ، 2 من المسيرات، و3 من الطيران الحربي، تجاه أرض زراعية مجاورة لموقع بدر للمقاومة جنوب غزة، دون ان يتم الابلاغ عن إصابات.

وفجرًا، قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني ومدفعيته، موقعين للمقاومة في قطاع غزة، في حين ردت الفصائل بإطلاق 6 صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف حسبما ذكر المركز الإعلامي الفلسطيني.

وأفاد المركز الإعلامي أن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا تجاه موقع للمقاومة شرق حي التفاح شرقي غزة، قبل أن تستهدفه الطائرات الحربية بصاروخين ما أدى لاندلاع النيران فيه ووقوع أضرار مادية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة للضبط الميداني "حماة الثغور" شرق رفح دون تسجيل إصابات.

وادعى جيش الاحتلال أن طائرات حربية وأخرى بالإضافة إلى دبابة أغارت على بنية تحتية تحت أرضية وموقع عسكري تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة "ردًا على مواصلة اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".
رقم : 882906
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