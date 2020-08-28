الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 آب 2020 ساعة 11:18

معارض بحريني: البحرينيون يتصدون للمشروع الأموي الذي توارثه الخليفيون

معارض بحريني: البحرينيون يتصدون للمشروع الأموي الذي توارثه الخليفيون
وأشار الشهابي إلى التزام المواطنين الكامل بالضوابط الصحية، عبر التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامات، وقياس درجة الحرارة, مثنيا على وعي الشعب البحريني قائلا“ هذا هو شعب البحرين الذي يحيي ذكرى المظلوم الشهيد ويتصدى للمشروع الاموي الذي توارثه الخليفيون“.

وفي سياق متصل اعتبر الشهابي في تغريدة أخرى أن مقولة التسامح الديني التي يروج لها النظام قد افتضحت, بعد أن أمر ”الطاغية الخليفي ابواقه الاعلامية بشن عدوان اعلامي ضد اقامة الشعائر الحسينية“ وهو مادفع بحسب الشهابي وزارة خارجية النظام لتغطية تلك الجريمة عندما بعثت طاقما من عملائها لتصوير بعض السجناء السياسيين وهم في مجلس عزاء اقيم برغم انف الطاغية.

ورأى الشهابي أن الشعب أصبح واعيا باساليب العصابة الخليفية المجرمة، وانه يشكك في جميع ممارساتها وإن بدا بعضها إيجابيا لأنه سيكون ”مقدمة لجريمة اخرى او هدف دعائي تضليلي“ مؤكدا على أن الشعب تعمقت لديه ويوما بعد آخر ثقافة المقاومة المدينة.
رقم : 882907
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
28 آب 2020
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
27 آب 2020
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
27 آب 2020
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
27 آب 2020
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
27 آب 2020
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
27 آب 2020
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
27 آب 2020
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
26 آب 2020
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
26 آب 2020
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
26 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس