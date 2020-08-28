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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 11:19

الجيش اللبناني يوقف 4 أشخاص في إشكال خلدة ويلاحق المتورطين

الجيش اللبناني يوقف 4 أشخاص في إشكال خلدة ويلاحق المتورطين
وذكرت قيادة الجيش في بيان لها أن "الإشكال حدث على خلفية رفع راية لمناسبة عاشوراء، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى".

ووأضافت أن وحدات الجيش الموجودة في المنطقة تدخلت على الفور، لضبط الوضع وإعادة الهدوء، كما تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة واستقدام تعزيزات عسكرية وتسيير دوريات مؤللة".

وقالت إن "الجيش أوقف أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية، وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الاشكال لتوقيفهم".

كما قامت وحدات الجيش بإعادة فتح الطرق التي تم إقفالها في مناطق خلدة والناعمة وقصقص والحيصة – عكار.
رقم : 882908
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