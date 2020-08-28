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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 11:23

وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا في مصر

وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا في مصر
وقالت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، إنها سجلت 237 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و25 حالة وفاة، مقابل 206 إصابات و19 وفاة، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة "خالد مجاهد"، في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 98 ألفا و62 حالة، من ضمنهم 69 ألفا و612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة".

وهذه الارتفاعات، دعت الحكومة إلى التحذير من العودة لتشديد الإجراءات الاحترازية، خاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف، ودخول الخريف.

وكانت مصر، قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات، للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.

ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
رقم : 882911
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