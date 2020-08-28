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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 12:25

برلماني يكشف عن الورقة الايرانية الرابحة في آلية الزناد

برلماني يكشف عن الورقة الايرانية الرابحة في آلية الزناد
وفي تصريح صحفي حول طلب اميركا من الامم المتحدة تفعيل آلية الزناد، قال النائب محمود وند: يجب علينا جميعا أن نجعل العالم يفهم أن الولايات المتحدة قد انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي، ولا يمكنها اليوم استخدام هذه الآلية وفقا للقانون.

وفي هذا الصدد، أشار إلى معارضة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية الزناد من قبل الولايات المتحدة، وقال: اكبر ورقة رابحة لإيران في قضية آلية الزناد هي انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، والذي تم أيضا من جانب واحد وبوقاحة.

ولفت عضو اللجنة البرلمانية للامن القومي والسياسة الخارجية الى فشل اميركا في مجلس الامن الدولي بشأن تمديد الحظر التسليحي على ايران، وقال: الولايات المتحدة ليست في وضع جيد اليوم بسبب بعض سلوكيات ترامب والادارة الأميركية، خاصة في قضية حماية البيئة، عندما هوجم على نطاق واسع من قبل المنظمات غير الحكومية، لذا يتوجب على الجهاز الدبلوماسي أن يستغل هذه الفرصة الذهبية لصالح الشعب الايراني.
رقم : 882923
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