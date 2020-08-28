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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 13:11

صحة ايران: تراجع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

صحة ايران: تراجع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2115 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 369 الفا و 911 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 112 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى واحد وعشرين الفا و 249 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 3811 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 318 الفا و 270 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و 161 الفا و 893 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 882929
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