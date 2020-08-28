مقتل 13 مدنيا بانفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين محليين أن القتلى الـ13 سقطوا بانفجار لغم أرضي أصاب عربة كانت تقل مجموعة من الأشخاص إلى سوق في الهواء الطلق في منطقة سبين بولداك، حيث يتجمع مئات القرويين لمبيعات نهاية الأسبوع.



وفي رواية أخرى، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن باهر أحمد أحمدي، المتحدث باسم حاكم ولاية قندهار، أن الانفجارين استهدفا سيارات مدنية عندما كانت مجموعة من الأشخاص تتجه لحضور حفل زفاف في المنطقة. وذكر المسؤول أنه بالإضافة إلى 13 قتيلا، أصيب شخصان آخران بجروح جراء الانفجارين.



واتهم مسؤلون مقاتلي حركة "طالبان" بالوقوف وراء الحادث، غير أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.