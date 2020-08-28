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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 15:14

4 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

4 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية
أقدم هؤلاء السرى الأسير ماهر الأخرس من جنين، والمضرب منذ 33 يوما، والذي نقلته إدارة سجون الاحتلال، إلى مستشفى سجن "الرملة"، اليوم الجمعة؛ نظرا لخطورة وضعة الصحي، وفقا لما أفاد بيان لـ"نادي الأسير"، اليوم الجمعة.

وإلى جانب الأسير الأخرس، يعاني الأسرى المضربون عن الطعام وهم: موسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات، ومحمد وهدان، أوضاعا صحية صعبة، لاسيما الأسير "الأخرس"، الذي بدأ يتقياً الماء في الأيام الأخيرة ومعاناته ازدادت من صعوبة الحركة، ويرفض أخذ المدعمات.

واعتقل الأسير الأخرس (49 عاما)، في 27 تموز/ يوليو الماضي، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لأربعة أشهر، ويرسف اليوم في زنازين سجن "عوفر".

كما ويواصل الأسير موسى حسن زهران (53 عاماً) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، إضرابه عن الطعام منذ 13 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، علماً أن قوات الاحتلال اعتقلته في 7 تموز/ يوليو الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لستة أشهر.

و"زهران" أسير سابق أمضى ما مجموعه 5 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداريًّا، وهو متزوج وأب لولدين، ويرسف في زنازين سجن "عوفر".

ويخوض الأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع تواليًا، ويرسف في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، وكان قد اُعتقل في 5 حزيران/ يونيو الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لأربعة أشهر، علماً أنه أسير سابق أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداريًّا، وهو متزوج.

ويستمر الأسير "محمد وحيد وهدان"، من بلدة رنتيس في رام الله في إضرابه، لليوم الـ24 تواليًا، في زنازين سجن "عوفر"، حيث نقل إليها بعد أن اُحتجز في معتقل "حوارة" جنوب نابلس.
رقم : 882947
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