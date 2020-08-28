الصحة الفلسطينية تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن حالتي الوفاة سجلت لمصاب 29 عامًا من مخيم قلنديا، ومصاب 71 عامًا من مخيم بلاطة بنابلس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (286)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (4)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (16)، طوباس (2)، قطاع غزة (57 خلال الـ48 ساعة الماضية)، محافظة القدس (199)، بينها 57 في الضواحي.



وقالت وزيرة الصحة إن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (67)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة نابلس (75).



ولفتت الوزيرة إلى وجود 40 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.