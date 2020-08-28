خبير سوري: السعوديون ينطبق عليهم ما ينطبق على اي قوات دخلت دون اذن

وقال الباحث الاستراتيجي اسامة دنورة: هي تقارير تواردت عبر الاعلام وبحاجة الى تأكيد ولكن السياق العام والاخبار التي اتت سابقا في عام 2019 وقبلها عن وجود قوات بأعداد قليلة تحت ذريعة حماية خبراء نفطيين للاستثماء في الحقول النفطية ترجح فعلا وجود هذه القوات.



واضاف دنورة: ولكن هذه المرة لربما تحت هدف اكبر استراتيجيا وهو عمليا يصب في الحفاظ على الحالة الانفصالية الانعزالية الموجودة في مناطق الشمال الشرقي السورية ان كان تحت ذريعة الحماية من التركي ولكن الحقيقة الهدف الاساسي هو قطع التواصل البري والاقتصادي بالمحصلة بين سوريا والعراق.



وتابع: طبعا هنا دور النظام السعودي يصب في اطار المخططات الاميركية التي تهدف الى الضغط على هذا التواصل خدمة للمشروع الاسرائيلي الاميركي في المنطقة وبذلك هذه القوات هي تدخل ضمن اطار انتهاك السيادة السورية وهي لا تختلف شيئا عن اي قوات احتلال اخرى حتى لو كانت عربية لانها دخلت بدون اذن رسمي من الدولة السورية لاهداف مشبوهة جدا.



وأكد دنورة أن هذه القوات ينطبق في التعامل معها ما ينطبق على اي قوات اخرى دخلت بدون تنسيق مع الدولة السورية وبدون احترام مبادئ وميثاق الامم المتحدة ومبدأ السيادة المتساوية وسلامة الاراضي وسيادة الدول على اراضيها.