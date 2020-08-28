الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 آب 2020 ساعة 15:27

صلاة الجمعة في سلوان ضد سياسة هدم المنازل

صلاة الجمعة في سلوان ضد سياسة هدم المنازل
وأكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري أن بلدة سلوان هي بلدة مستهدفة لأنها مصلاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ صبري في خطبته :" إن سياسة هدم المنازل هي سياسة قديمة جديدة نفذتها بريطانيا حينما كانت مستعمرة لفلسطيني، فشعبنا يكتوي من نار هدم المنازل من أيام بريطانيا، وهذه سياسة عنصرية ظالمة غير انسانية وغير حضارية وغير قانونية وهي أشد من جريمة القتل".

وشدد الشيخ على ضرورة الثبات والصبر في الأرض والمنازل رغم كل الاجراءات.

وحذر الشيخ صبري من تسريب العقارات في مدينة القدس، والتمسك بالبيوت.

وقال الشيخ صبري ان "اسرائيل" قبل عام 1948 لم تملك سوى 6 % من خلال الحاكم البريطاني، واليوم يقيمون (دولة) من خلال المصادرة والتهجير وحتى الان لم يشبعوا من ذلك، ويستهدفون الأحياء والمنازل المجاورة للأقصى.

وتحدث الشيخ صبري الى التنسيق بين ما يسمى "مجلس المستوطنات الاعلى" ووزارات الاحتلال "الدفاع والإسكان والمالية" لغض النظر عن أي بناء للمستوطنات على أرض فلسطين، وعدم السؤال عن التراخيص.

ومن جانب آخر تحدث الشيخ عن اقتراب افتتاح العام الدراسي ووباء كورونا، مشددا على أهمية تعليم الأجيال الصاعدة لعدم تفشي الأمية، مؤكدا على ضرورة التعاون بين الآباء ومدراء المدارس لترتيب الصفوف وتقسيمها ، وتعويض الطلبة .

كما شدد الشيخ عكرمة صبري في خطبته على ضرورة الصلاة والتواجد في المسجد الأقصى كل يوم، وقال:" ان الاحتلال استغل وباء كورونا بتخويف الناس لعدم ذهابهم الى الأقصى، لكننا نؤكد على ضرورة الصلاة في المسجد مع الالتزام الكامل باجراءات الوقاية من "ارتداء الكمامة وسجادة لكل مصل والتباعد".
رقم : 882953
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
28 آب 2020
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
27 آب 2020
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
27 آب 2020
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
27 آب 2020
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
27 آب 2020
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
27 آب 2020
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
27 آب 2020
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
26 آب 2020
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
26 آب 2020
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
26 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس