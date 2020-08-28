الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 آب 2020 ساعة 15:30

قبلان: ما قامت به 'إسرائيل' هو عدوان على لبنان واللبنانيين

قبلان: ما قامت به
اشار ​الشيخ أحمد قبلان​ إلى أن "المبدأ في ​كربلاء​ الحسين (ع) هو ​الإنسان​، الإنسان بقداسة حقوقه، بكرامته، بإنسانيته، وهذا ما نطرحه دائماً، ولذا نرفع الصوت عالياً من أجل سلطة عادلة، سلطة ضامنة لحقوق الناس، سلطة لا تنحاز إلا للحق، سلطة من دون صفات، سلطة من دون تقاسم حصص، سلطة بلا سكاكين طائفية، سلطة لكل الناس، سلطة مؤسسات وبرامج بعيداً عن الشخصنة والزبائنية ولعبة المصالح والمتاجرة بالناس عن طريق التحريض الطائفي والمذهبي، وتعميق الشرخ بين ال​لبنان​يين من خلال تخويفهم من بعضهم بعضاً،.

واضاف، هذا ما نعيشه في هذا البلد، وما نشهده يؤكّد أننا نمر بأسوأ مرحلة وأخطرها، وقد تكون مفصلية في ​تاريخ لبنان​ واللبنانيين. من هنا نحن ندعو إلى تشكيل ​حكومة​ في أقرب وقت ممكن، حكومة إنقاذ قادرة على التواصل مع الشرق والغرب، ولديها من المؤهلات و​الكفاءات​ ونزاهة الكف والسيرة ما يمكّنها من تنفيذ برنامج إصلاحي جذري، وقيام دولة حقيقية ومؤسسات فاعلة خارج كل الحسابات الطائفية والمصلحية، لأن المطلوب إنقاذ البلد، وليس هذه الطائفة أو تلك.

وتابع الشيخ قبلان، البلد في خطر داهم والإنقاذ يحتاج إلى رجال دولة، وإلى شجاعة وصراحة في اتخاذ القرارات المصيرية والتاريخية، وعلى القوى الوازنة في البلد أن تتحمّل المسؤولية، فالوقت ضيّق، والبلد لم يعد يحتمل مناورة سياسية من هنا أو هناك، فالكل معنيّ ومسؤول أمام الله والتاريخ والناس، وأي إبطاء في عملية الإنقاذ يعني أننا أمام لعبة الشوارع و​الدولار​ والأسعار، وما يستتبع ذلك من فتن وكوارث قد تكون القاضية".

وفي رسالة الجمعة لهذا الأسبوع، طالب المفتي قبلان "بسلطة تجمع ولا تفرّق، سلطة يطمئن لها الجميع وتكون في خدمة الجميع، سلطة لا تخدع الناس ولا تنهبهم ولا تفسد عيشهم، سلطة تصون ​السلم الأهلي​ وتعزز الاستقرار وترسّخ العيش المشترك، وتكون جديرة وموثوقة من الداخل والخارج، وتعمل من أجل لبنان الواحد، لبنان التنوّع، لبنان المسلم والمسيحي معياره الإنسان والكفاءة، وليس التبعية ولغة الإملاءات أو الانخراط في الزواريب السياسية الإقليمية والدولية التي تعمل على إسقاط ​الدولة​"... مؤكّداً على أن "المطلوب تسمية رئيس حكومة وطني ضمن مشروع حكومي قوي وضامن، يكون قادراً على تأليف حكومة من دون معوّقات أو عصي في الدواليب، لأن الفراغ مدمّر، والسقوط سيطاول الجميع".

أما بالنسبة لموضوع الاعتداءات ال​إسرائيل​ية فقد اعتبر سماحته أن "ما قامت به إسرائيل هو عدوان على لبنان واللبنانيين بكل معنى الكلمة، وليس له أي تفسير أو تبرير، فإسرائيل هي كيان عدواني واستفزازي، وما نشهده يومياً في البر والبحر والجو يؤكّد على أن التعامل مع هكذا عدو لا يكون بالتطبيع، ولا بالتطنيش، بل بالوقوف صفاً واحداً وبإرادة صلبة مع ثلاثية ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​، كونها الصيغة المثلى والضمانة الرئيسية والوحيدة والفريدة من نوعها لحماية لبنان وتعزيز كيانه وسيادته واستقلاله".
رقم : 882954
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
28 آب 2020
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
27 آب 2020
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
27 آب 2020
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
27 آب 2020
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
27 آب 2020
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
27 آب 2020
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
ترقب "إسرائيلي".. والسيد نصرالله يمارس الحرب النفسية
27 آب 2020
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
السيد نصر الله يقرر عدم التعليق الفوري على الإعتداءات ‘‘الإسرائيلية‘‘
26 آب 2020
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
الرئیس روحاني: صمود الشعب الايراني افشل امريكا
26 آب 2020
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟
26 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس