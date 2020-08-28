السفير السوري: ما أصاب لبنان أصاب سوريا بالمباشر

وقال السفير السوري إن بلاده"حريصة على التكامل مع لبنان لما فيه من مصلحة وأمن مشترك، ولا يمكن أن ينأي أي من البلدين بنفسه عن الآخر".



وأضاف"توافقنا على التعاون والخروج من تداعيات الانفجار (في مرفأ بيروت) برؤية مشتركة"، مؤكّداً "التعاون مع السلطات اللبنانية لإيصال المساعدات إلى لبنان التي تمر عبر سوريا من البلدان الشقيقة".



وأشار إلى أن "الزيارة هي للإطمئنان والتواصل والاطلاع منه على ما توصل إليه لبنان في إطار الخروج من تداعيات انفجار مرفأ بيروت المروع"، معتبراً "أن ما أصاب لبنان أصاب سوريا بالمباشر".



وتابع السفير علي "وجب التعاون المشترك لا سيما في مجال التنسيق الأمني المشترك لتفادي أي تداعيات يخطط لها في كلا البلدين".



ونقل السفير علي عن الوزير وهبه حرصه على التنسيق والتكامل مع سوريا.