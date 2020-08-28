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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 18:07

اليمن.. ورفض الانتهاكات السعودية في المهرة

اليمن.. ورفض الانتهاكات السعودية في المهرة
وتصدر الوسم موقع التواصل الاجتماعي تويتر في اليمن بعد أن كشفت مصادر يمنية قيام قوات سعودية باقتحام منفذ شحن في محافظة المهرة بمدرعات وغطاء جوي.

وقال المغردون، إن هدف تحالف العدوان السعودي الحقيقي هو السيطرة على اليمن وثرواته مؤكدين أن حكام السعودية لا يرون ان اليمني يستحق ان يمارس سيادته على وطنه لذلك يختارون حكام عملاء لهم حتى في الخارج يقدمون انفسهم اوصياء على اليمن وهم يكرهون اليمن ويتمنون دمارها وابادتها.

ودعا بعض المغردين الشعب اليمني للتصالح والتسامح وتجاوز الماضي لوقف كوارث الحاضر والعمل لأجل المستقبل.

كما دعا بعض النشطاء كل اليمنيين للاستعداد للمعركة الكبرى في المهرة لتحديد المصير، مؤكدين أن كل هذه الحروب من اجل تنفيذ مخطط السعودية في مد انبوبها النفطي واحتلال المحافظة بأي وسيلة.

واشار بعض المغردين الى فشل كل الاتفاقات التي كانت برعاية السعودية مؤكدين انه حينما يصاغ الاتفاق على باطل ولمآرب في نفس راعي، الاتفاق حتما سيكون الفشل حليفه.

كما أكد بعض النشطاء أنه بعدفشل اتفاق الرياض2، هناك اتفاق 3 و4 ومسرحيه الاتفاقات تم انتاجها بالامارات وباشراف السعودية.

وأضاف بعض المغردين انه ماحصل بالامس في سقطرى ويحصل اليوم بالمهره خير دليل على اطماع التحالف العبري، لكن بوجود الاحرار ستنتهي مخططاتهم.

وقال بعض المغردين أن اقتحام السعودية منفذ في المهرة ومواجهة اهل البلد بمدرعات وغطاء جوي يعتبر احتلال متكامل الأركان، مؤكدين أنه من حق أبناء المهرة الدفاع عن أنفسهم وأرضهم.

وحذر بعض النشطاء ان السعودي أصبح هدفا لأي مقاتل يمني.

ونشر بعض المغردين فيديوهات لحظة اقتحام القوات السعودية لمنفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة.

واشار بعض النشطاء انه كما استغلت الامارات الهجوم السابق على مأرب ومليشيات الانتقالي على أبين وسيطرت على سقطري، الان يتكرر نفس السناريو ونفس العملية ولكن لصالح السعودية ولبسط نفوذها في المهره.

وأكد بعض النشطاء أن السعودية تجاوزت كل الاخلاق والقيم وأنها تمارس وصاية قذرة باليمن، وتقوم بفرض امر واقع بالمهرة.

وقال المغردون ان احتلال المهرة امر مرفوض لن يقبله اليمنيون ومؤكدين أن الشعب اليمني سيستمر بالدفاع عن سيادة بلادهم وفرض مؤسسات يمنية.
رقم : 882980
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