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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 18:20

الاحتلال يبدأ بتركيب أجهزة إنذار إضافية في مستوطنة سديروت

وأفادت القناة السابعة العبرية، أن تركيب أجهزة الإنذار الجديدة، جاءت بعد شكاوى عديدة من سكان "سديروت" في الأيام الأخيرة بأنهم لم يسمعوا صوت صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في المدينة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع بتركيب أجهزة إنذار إضافية في أحياء "نئوت شيكما وهكرميم" وغيرها في المدينة.

ودوت صفارات الإنذار، فجر اليوم الجمعة، في مستوطنات غلاف غزة بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وذكر موقع حدشوت العبري، أن 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، سقطت في مناطق مفتوحة في ناحال العوز وعالوميم.
رقم : 882984
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