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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 18:21

ميركل تؤكد أنه لا يوجد حتى الآن دواء أو لقاحا لكورونا

ميركل تؤكد أنه لا يوجد حتى الآن دواء أو لقاحا لكورونا
وأعربت ميركل - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - عن قلقها جراء أزمة كورونا، خاصة في أماكن العمل والمدارس حيث يزداد خطر الإصابة، مشيرة إلى أن التجربه قد اثبتت امرا ايجابيا أن ألمانيا لديها نظام صحي قوي، موجه الشكر للمواطنين قائلة لقد أظهر الناس "العقل والمسؤولية والإنسانية في التعامل مع الامر " وانا ممتنه لذلك.

وأضافت ميركل، نريد بذل قصاري جهدنا في الخريف "للحفاظ على التماسك الاجتماعي قدر الإمكان، لاسيما ان هذا يجعل مجموعات كاملة من المواطنين معرضة للخطر بشكل خاص، من بينهم كبار السن والأشخاص المحتاجين للرعاية، وأوضحت "علينا أن نولي اهتمامًا خاصًا بهم جميعًا"، مضيفة أنه من الضروري تقديم الدعم ومواصلة التواصل، وأشارت المستشارة إلى إن الحكومة الفيدرالية تريد أيضًا "الحفاظ على الحياة الاقتصادية مستمرة إلى أقصى حد ممكن - أو استئنافها مرة أخرى" معربة عن املها فى ان يقوم صندوق الاتحاد الأوروبي بإعادة الإعمار بدوره المنوط به.

وأضافت ميركل انه قد تم الاتفاق بين رؤساء الدول والحكومات، على إنشاء صندوق مشترك لإعادة الإعمار الاقتصادي بمليارات الدولارات"، مضيفة أنه يجب الآن القيام بكل شيء حتى يصبح الصندوق نافذ المفعول عام 2021، لكنها تستعد لـ "مفاوضات صعبة" مع برلمان الاتحاد الأوروبي، الذي لم يوافق عليه بعد.

ونوهت: "بان ألمانيا ستحصل على حوالي 22 مليار يورو من الصندوق ويجب أن يتم طلب الأموال وتوجيهها بسرعة إلى التعليم الرقمي وحماية المناخ.
رقم : 882985
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