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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 18:24

رفض شعبي في السودان للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي

خالد طه كتب في تغريدة: "التطبيع منحة لا يستحقها العدو. يمكننا تقبل الهزيمة ومواجهتها لنخرج من براثنها ولو بعد حين، ولكن عندما يطبِّع القوم هذا يعنى أنهم تخطوا الصمود بدرجة والرضوخ بدرجات ليزينوا لأنفسهم ما يمنحوه للعدو مجاناً وهو منتصر ضاحك".

عثمان عزيز بدوره عبر عن رأيه بشأن موضوع التطبيع قائلا: "لا تطبيع مع كيان صهيوني محتل وان كان التطبيع سوف يجعل السودان جنه الله في الارض لاتطبيع والاقصى محتل لا تطبيع واخوتنا في كل ثانيه يموتون وتبقي الخرطوم عاصمه اللاءات الثلاثة".

وكتب حساب "السنجاب علم" على موقع تويتر: الموقف من التطبيع مع اسرائيل ليس عروبي أو ثقافي أو حتى ديني، بل موقف اخلاقي قائم على رفض الاغتصاب والتعدي واحتلال الارض الفلسطينية. وليس مبرر بالضرورة إنحناء الآخرين كي أنحني...".
رقم : 882986
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