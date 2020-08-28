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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 18:53

ماذا كانت تفعل القوات السعودية في التاجي؟!

ماذا كانت تفعل القوات السعودية في التاجي؟!
وافادت مصادر خاصة لقناة العالم الجمعه بوصول جنود سعوديين، برفقة رتل لقوات التحالف الأميركي الذي انسحب من قاعدة التاجي العراقية، الى القاعدة الامريكية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في سوريا قادمينَ من العراق.

ونقل بعض النشطاء عن مصادر قولها أن السعودية تعترف بتواجد عسكري لها في قاعدة التاجي في العراق، حيث تم انسحابهم مؤخرا مع القوات الامريكية إلى سوريا.
وتسائل بعض المغردين عن طبيعة مهام القوات السعودية في العراق ومن سمح لهذه القوات بالتواجد على الاراضي العراقية.

وطالب بعض النشطاء المسؤولين العراقيين بتوضيح ملابسات تواجد القوات السعودية في العراق.

واتهم بعض المغردين السعودية بدعم تنظيم داعش الارهابي في العراق، محذرين من وجود خطة امريكية سعودية لادخال داعش بثوب جديد الى العراق وايضا اخراج الدواعش من السجون العراقية.

كما اتهم بعض المغردين السعودية بتمرير المخططات الامريكية والاسرائيلية في المنطقة.

وبحسب مراسل قناة العالم، أن المصادر في دمشق والمهتمين في شأن الجزيرة السورية يقولون ان القوات السعودية تتواجد منذ فترة في الشمال السوري وهو جزء من الخطة الاميركية لادخال هذه القوات الى الداخل السوري لتكون جزءا من ترتيب المنطقة في الشمال السوري حيث كانت القوات السعودية في وقت سابق، كما تحدثت مصادر في دمشق، كانت قد دخلت مع القوات الاميركية وقامت بمهام تدريبية لقوات قسد ضمن فكرة انشاء ما يسمى بحرس حدود تقوم قسد بنشرها على الحدود السورية التركية والسورية العراقية وكان ذلك بتمويل سعودي بالاضافة الى وجود ضباط سعوديين كانوا يقومون بتدريب تلك القوات.

 
رقم : 882995
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