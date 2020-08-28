مصر.. دور العبادة تفتح أبوابها بعد توقف بسبب كورونا



ونشرت الجريدة الرسمية قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستقبال دور العبادة اعتبارا من اليوم المصلين لأداء الشعائر الدينية.



ونص القرار على أن "تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وبمحددات منها الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي (سجادة الصلاة)، وفتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وعليها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي، والالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة على عشر دقائق، والالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها، واستمرار غلق دور المناسبات ودورات المياه الملحقة بدور العبادة".