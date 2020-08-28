?>?> هل سيشهد البحر المتوسط إشتباكا بين تركيا واليونان؟ - اسلام تايمز
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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 21:10

هل سيشهد البحر المتوسط إشتباكا بين تركيا واليونان؟

هل سيشهد البحر المتوسط إشتباكا بين تركيا واليونان؟
ويرى الخبراء في الشؤون التركية بأن تركيا قامت بعملية التنقيب للغاز في المتوسط بسبب توقيع الإتفاق بين كيان الإحتلال وقبرص واليونان ومصر برعاية الإتحاد الأوروبي لإيصال الغاز الى أوروبا، حيث يستثني تركيا، وهذا ما جعل الاخيرة تنفرد في عملية التنقيب.

ويتابع هؤلاء بأن هناك تأخير للمشروع الذي يجعل تركيا المركز الذي تنتقل منه الثروة الغازية الى الإتحاد الأوروبي، لذلك شعرت تركيا بأن هناك خسارة كبيرة لها على الصعيد الإقتصادي والإستراتيجي بسبب ان اليونان ستأخذ مكانتها.

ويؤكدون بأن تركيا لم توقع إتفاقية البحار مع الإتحاد الأوروربي ولا يحق لها ان ان تكون ضمن هذه الدول المنتجة او التي استكشفت الغاز في محيطها.

ويشدد هؤلاء الخبرا بأن تركيا تعتقد ان مشكلتها مع اليونان انحلت لكن ترى بأن فرنسا التي تواجه تركيا في ليبيا وأفريقيا بدعم خصومها هناك، هي التي سعرت هذا الموضوع، وعندما تقول تركيا بأنها مستعدة لمجابهة اليونان تقصد مجابهة فرنسا.

من جانب آخر يرى المحللون سياسيون إن ما تقوم به اليونان هو عبارة عن التنقيب عن النفط قرب سواحلها عكس تركيا التي تبحث عن وضع نقاط استناد عسكرية، إستراتيجية وإقتصادية في مختلف أنحاء المنطقة.

ويضيف هؤلاء بأن اليونان لم ترسل سفنها الى المنطقة، لكن نسمع بين حين وآخر تواجد السفن التركية قرب قبرص واليونان، تركيا تسعى الى خلق مشروع متكامل لدورها الذي لم تعد تسميه دورا إقليميا، بل ترى تحويل دورها الى دور دولي كما صرح وزير الدفاع التركي مؤخراً حيث ترى تركيا نفسها لاعباً دوليا يجب ان تكون لها حصة او كلمة في كل قضية بالمنطقة من ليبيا الى قضية الخلافات مع اليونان.

ويتابعون بأن وقوف الإتحاد الأوروبي بجانب اليونان أمر طبيعي كون اليونان عضو في الإتحاد الأوروبي من جهة ومن جهة آخرى فإن اليونان ليست لديها إشكاليات كإرسال القوات الى ليبيا وإنشاء قواعد عسكرية في قطر مثل تركيا، مشيراً الى ان تركيا لو كانت خارج العراق وسوريا وبعيدة عن ملف الليبي ثم اشتبكت مع اليونان لكان ممكنا اعتبار ما يحدث بانه في إطار الخلاف التاريخي مع اليونان.
رقم : 883014
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