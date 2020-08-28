?>?> أبرز التطورات على الساحة اليمنية 28-8-2020 - اسلام تايمز
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الجمعة 28 آب 2020 ساعة 21:17

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 28-8-2020



وتتواصل عمليات التحرير لجيوب ومعسكرات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، وتضييق الخناق على تجمعاتهم في آخر معسكرات ومواقع تابعة لهم في أطراف مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
 
وبعد ضربات مسددة على التحصينات والتباب التي يتمركز فيها منافقي العدوان، بدأت عملية الهروب الجماعي كعادة المرتزقة في ميدان المواجهة، لتحضر عدسة الاعلام الحربي في توثيق لحظات فرار المرتزقة نحو الصحراء بأحذية عارية، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومعدات عسكرية منتشرة على طول وعرض المعسكر.
 
وامتدت عملية التطهير إلى ما بعد معسكر الخنجر لتشمل القرى المحيطة ومنها قرية بير عزيز، والتي كان يتخذ منها مرتزقة العدوان معقلا لتجمعاتهم وعناصرهم وللتمترس بين المواطنين.
 
فيما حاولت غارات الطيران السعودي الأمريكي دون جدوى إسناد المرتزقة وتمكينهم من إعادة التموضع والانتشار في المناطق التي فروا إليها والمحاذية لجبهة الخنجر، إلا أن الغارات لم تمنع مواصلة تحرير المنطقة ومحيطها من المرتزقة والعصابات الإجرامية التابعة للعدوان.

ويواصل الجيش واللجان الشعبية عمليات التطهير النوعية في وادي ربيع ومسار تطهير مناطق في يكلا وقيفة بالبيضاء من عناصر القاعدة وداعش.

وافادت مصادرنا عن نجاح القوات اليمنية المشتركة في القضاء على عددٍ كبير من العناصر الإرهابية في يكلا واسر آخرين فضلا عن تدمير مواقعهم وآلياتهم.

وكشفت القوات اليمنية عن الدعم السعودي الذي كان يقدم لعناصر القاعدة وداعش في مناطق يكلا وقيفة بمديرية رداع في محافظة البيضاء.
 
 
 
رقم : 883016
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