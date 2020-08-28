المقاومة بغزة تستولي على طائرة عسكرية ‘‘إسرائيلية‘‘

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - سيطرت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، على طائرة مُسيرة تتبع لوحدات المشاة في جيش الاحتلال، من نوع "كواد كابتر"، سقطت في أرض زراعية فارغة بمحيط عزبة عبد ربه ببلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.