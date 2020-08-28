همتي: البنك المركزي وضع خططه بناء على استمرار الحظر الأميركي

وكتب عبد الناصر همتي في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: إن جهود اميركا وحلفائها لزعزعة استقرار أسواق النقد والعملات الأجنبية في البلاد قد باءت بالفشل.

واضاف: إن الغرض من كل هذه المخططات، لاسيما في العام الماضي ، خلق توقعات سلبية لدى الناس بهدف انهيار اقتصاد البلاد.



وتابع: على الرغم من أن هذه الضغوط خلقت مشاكل وصعوبات للناس ، إلا أن الاميركيين لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الرئيسية بالتأكيد. ورغم إجراءاتهم وضغوطهم لكنهم فشلوا أيضا في إحداث انفجار في السيولة والتضخم المفرط.



ونوه الى ان تلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد تسير بشكل مرضي ويتم تلبية احتياجات النقد الأجنبي من خلال موارد البنك المركزي ، وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية من مبيعات النفط ، الا انه يتم إحراز التقدم بتوفير النقد الأجنبي للسلع والمواد الأساسية بمساعدة المصدرين الدؤوبين في البلاد.



واكد ان البنك المركزي يستند في خططه على استمرار الحظر الأميركي ، "ونحن على ثقة من أن المرحلة الأخيرة للحظر التي تقوم بها الإدارة الأميركية الحالية لن تكون قادرة على الإضرار بخططنا في الحفاظ على استقرار الاسواق".