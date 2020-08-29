وجاء وصف ترامب للمحتجين أثناء إلقائه خطاب قبول ترشيحه للانتخابات الرئاسية في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.



وقال ترامب مخاطبا مؤيديه في نيو هامبشاير: "لم يكونوا متظاهرين ودودين، بل كانوا بلطجية".



وقبل الرئيس الأمريكي رسميا ترشيح الحزب الجمهوري ليبدأ بذلك العد التنازلي لإحدى أكثر الانتخابات صعوبة في تاريخ الولايات المتحدة.



ويدخل ترامب هذه المنافسة متأخرا في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي جو بايدن متأثرا بتعامله مع كورونا وما خلفه من أزمات اقتصادية واجتماعية.



وأظهرت بيانات مؤسسة "نيلسن"، أن عدد مشاهدي خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مؤتمر الجمهوريين كان أقل من عدد مشاهدي خطاب منافسه في الانتخابات جو بايدن.