اولیانوف: سياسة اميركا هدامة في الخليج الفارسي

جاء ذلك في تغريدة كتبها اوليانوف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على طلب السناتور الجمهوري توم كاتن من ترامب للقضاء التام على الاتفاق النووي.



وكتب اوليانوف: هنالك مثل روسي يقول بان التخريب ليس امرا صعبا، بل البناء صعب. هذا (المثل) ينطبق على سياسة اميركا في الخليج الفارسي.



واضاف: الاتفاق النووي جرى إضعافه من قبل اميركا بشدة، ولكن هل حققت نتيجة ايجابية من وراء ذلك؟ لا. البناء صعب حقا.



وكانت اميركا قد فشلت في تمرير مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران في مجلس الامن الدولي بعد معارضة روسيا والصين وامتناع 11 دولة عن التصويت ووقفوف الدومينيكان فقط الى جانب اميركا.



واثر هذا الفشل سلم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو طلب حكومة بلاده الى رئيس مجلس الامن الدولي لتفعيل آلية الزناد لاعادة الحظر الدولي ضد ايران.



الا ان الغالبية الساحقة من الدول الاعضاء في مجلس الامن لم تؤيد اميركا في محاولتها هذه واعتبرت ان اميركا بخروجها من الاتفاق النووي لم تعد عضوا فيه وبالتالي لا يحق لها استخدام آلية الزناد لاعادة الحظر.



كما ان رئيس مجلس الامن الدولي صرح بان 13 دولة في المجلس لها راي مختلف عن اميركا وبالتالي لا يوجد اجماع فيه ولا يمكن اتخاذ المزيد من الاجراءات بهذا الصدد.