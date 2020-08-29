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السبت 29 آب 2020 ساعة 11:45

العراق يكشف حقيقة وجود قوات غير عراقية في التاجي

العراق يكشف حقيقة وجود قوات غير عراقية في التاجي
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن"بعض وكالات الأنباء تناقلت خبرا مفاده قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية"، مؤكدا أن"هذه الأنباء عارية عن الصحة، ولا توجد مثل هكذا أخبار".

وأوضح أن"القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها"، مبينا أنه "في السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير".

وجدد الخفاجي، نفيه بوجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي، داعيا وسائل الإعلام إلى توخى الدقة في نقل الأخبار".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي، حيث أشارت الى أن هذا الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من القوات الاسترالية والنيوزلندية والأميركية.
رقم : 883085
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