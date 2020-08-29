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السبت 29 آب 2020 ساعة 11:50

تعرض دورية للجيش اللبناني لاعتداء في البقاع

تعرض دورية للجيش اللبناني لاعتداء في البقاع
تعرضت دورية للجيش اللبناني في منطقة البقاع لاعتداء و​إلقاء قنبلة​ يدوية من قبل مهربين على طريق تراتبي كان يستعمل للتهريب في منطقة تدعى مرج التوت خراج بلدة ينطا ​قضاء راشيا​ على ​الحدود اللبنانية السورية​".

وقد أدى الحادث الى إصابة 4 عناصر للجيش من فوج الحدود البري نقلو الى مستشفيات المنطقة على الفور، فيما تعمل وحدات الجيش على ملاحقة الفاعلين.

حيث استنكرت دائرة ​راشيا​ و​البقاع الغربي​ في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، الاعتداء الذي حصل فجر اليوم السبت على فوج الحدود البري في ​الجيش اللبناني​، في خراج بلدة عيحا.

وأكّدت الدائرة "وقوفها إلى جانب الجيش الذي يشكل صمام الأمان وحامي الوطن، وما حصل يعتبر جريمة مدانة وعمل إجرامي".

ودعت دائرة راشيا والبقاع الغربي في الحزب الديمقراطي اللبناني إلى ملاحقة المرتكبين ومحاسبتهم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى العسكريين.
رقم : 883086
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