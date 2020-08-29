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السبت 29 آب 2020 ساعة 12:22

سوريا تعلن آخر حصيلة للاصابات والوفيات بـكورونا

سوريا تعلن آخر حصيلة للاصابات والوفيات بـكورونا
وأفادت وزارة الصحة السورية ،أمس الجمعة، عن تسجيل 59 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 2563 شفيت منها 584 وتوفيت 103 حالات.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ٢٨ آب ٢٠٢٠ كالتالي:

الإصابات:
٣٢ في #دمشق
١٥ في #حلب
٥ في #اللاذقية
٣ في #حمص
٢ في #ريف_دمشق
٢ في #حماه

حالات الوفاة:

١ في اللاذقية
١ في دمشق
١ في حمص

حالات الشفاء:

٤ في حماه
٣ في دمشق
٣ في حلب
٢ في اللاذقية
٢ في حمص

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
رقم : 883090
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