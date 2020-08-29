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السبت 29 آب 2020 ساعة 12:31

سفير إيران في الصين : بكين أفشلت سياسات الغطرسة الأمريكية

سفير إيران في الصين : بكين أفشلت سياسات الغطرسة الأمريكية
وكتب كشاورز زاده في تغريدة على صفحته الخاصة بتويتر في اشارة الى معارضة بكين لتفعيل آلية الزناد من قبل امريكا : ان العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبكين وبعد زيارة الرئيس الصيني عام 2016 لايران دخلت مرحلة التعاون الشامل في جميع الاصعدة .

واضاف السفير الايراني: ان مواجهة بكين لسياسات الغطرسة الامريكية في الامم المتحدة افشلت سياساتها الاحادية .

وكانت اميركا قد فشلت في تمرير مشروع قرار لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي ينتهي في اكتوبر القادم، حيث اسفرت عملية التصويت بشان في مجلس الامن عن معارضة روسيا والصين وامتناع 11 دولة عن التصويت وموافقة بلدین هما اميركا وجمهورية الدومينيكان.

وبعد ذلك قدم وزير الخارجية الاميركي طلبا رسميا لتفعيل آلية الزناد ضد ايران بزعم انتهاكها للاتفاق النووي.

ولكن هذه المرة ايضا انتهج مجلس الامن نهجا مماثلا تجاه مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران مع فارق ان 13 دولة عضوا في مجلس الامن عارضت الطلب الاميركي لاعادة الحظر الاممي على ايران واعتبرته بانه يفتقد للاساس القانوني.

واعلنت دول روسيا والصين والمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وجنوب افريقيا والنيجر وتونس و"سنت فينسنت وغرينادين" وفيتنام واستونيا واندونيسيا التي تتولى الرئاسة الدورية، اعلنت صراحة بان اميركا لا تمتلك حق استخدام آلية الزناد.
رقم : 883092
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