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السبت 29 آب 2020 ساعة 12:48

بدء أعمال الجولة الثالثة للجنة مناقشة الدستور السوري بجنيف

بدء أعمال الجولة الثالثة للجنة مناقشة الدستور السوري بجنيف
وكانت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور والمنبثقة عن الهيئة الموسعة استأنفت أعمالها يوم الخميس الماضي بجلسة واحدة بعد تعليقها لمدة يومين من قبل الأمم المتحدة عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

رئيس الوفد الوطني إلى الاجتماعات الدكتور أحمد الكزبري أكد في مؤتمر صحفي أمس ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية وأهمها احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وهو مبدأ وطني سام.

يذكر أن اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد الوطني و15 عضواً لوفد النظام التركي و15 عضواً لوفد المجتمع المدني عقدت جولتين في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال تشرين الثاني من العام الماضي.
رقم : 883095
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