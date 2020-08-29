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السبت 29 آب 2020 ساعة 14:07

إيران .. استمرار انخفاض عدد ضحايا كورونا

إيران .. استمرار انخفاض عدد ضحايا كورونا
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1905حالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 371 الفا و 816 حالة لغاية الان بينهم 3791 في وضع حرج.

تابعت سادات، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 319 الفا و847شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 110 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 21 الفا و359 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و184 الفا و857 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 883109
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