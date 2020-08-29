الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 آب 2020 ساعة 15:01

الاستخبارات العراقية تعتقل 3 إرهابيين في بغداد

الاستخبارات العراقية تعتقل 3 إرهابيين في بغداد
وذكر بيان لوكالة الاستخبارات أنه من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ،وبعملية مشتركة بين مديريتي استخبارات الأنبار وبغداد، تم إلقاء القبض على الإرهابيين الاثنين في منطقتي الدورة والتاجي بمحافظة بغداد ،وهما من ضمن عصابة إرهابية تم القبض عليهما سابقاً يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية وبالتنسيق بين مديريتي استخبارات كركوك وبغداد، ألقت القبض على إرهابي آخر هارب من سجن بوكا في منطقة حي الجهاد ببغداد، وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ،وهو من عائلة إرهابية ،ولديه اثنان من أشقائه تم قتلهما في أثناء عمليات التحرير.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد مسؤول المدفعية في قيادة عمليات ديالى الحشد الشعبي، عامر أحمد صالح ( ابو حيدر الانصاري)، اثر هجوم لعناصر "داعش" الارهابي في خانقين.
رقم : 883128
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
29 آب 2020
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
29 آب 2020
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
28 آب 2020
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
28 آب 2020
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
28 آب 2020
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
27 آب 2020
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
27 آب 2020
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
27 آب 2020
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
27 آب 2020
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
27 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس