سوريا.. مقتل قيادي في قسد بأيدي مجهولين في ريف دير الزور

وذكر مراسلنل، نقلا عن مصادر محلية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على أحد قياديي مجموعات قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتله.



ونفذت مجموعات قسد في الـ 11 من الشهر الجاري حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك في محاولة للسيطرة على المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطرد تلك المجموعات وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.



ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي ومجموعات قسد التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.



وبينت المصادر أن قرى وبلدات ريف دير الزور تسجل بشكل يومي حالة قتل أو استهداف أو خطف لمسلحي مجموعات “قسد”، ممن يتهمهم السكان المحليين بارتكاب جرائم بحقهم.