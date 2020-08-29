خريس: تحقيق المكتسبات على حساب انهيار الوطن هو خسارة فادحة

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس على ضرورة مساهمة كل الاطياف عبر التنازل عن حقوقهم الطائفية لصالح الوطن، لان تحقيق المكتسبات على حساب انهيار الوطن هو خسارة فادحة ولا أرباح فيها لأحد من القوى.
ودعا خريس في تصريح الى "تمتين مشروع الدولة كمؤسسات ضامنة لمصالح الشعب اللبناني، لان الدولة تشكل حماية لكل القوى السياسية مهما تعاظمت قواهم وعلاقاتهم الدولية، فالرهان يبقى على الاصلاح عبر تعديل قوانين تساهم في بناء الدولة المدنية"، مشيرا الى "أهمية أن تخرج الاستشارات النيايبة الملزمة بنتائج تساهم في معالجة الازمات اللبنانية الحالية".