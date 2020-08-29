بزي: الحكومة المقبلة يجب أن تكون جامعة ومنتجة ونظيفة

اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا في مكتبه في بنت جبيل، أن "الوطن يمر بظروف غير عادية ومصيرية، تتطلب من الجميع الارتقاء في حس المسؤولية الوطنية لإنقاذ البلاد، عبر رؤية واضحة وموحدة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين وتفعيل أجهزة الرقابة والإدارة والمحاسبة ووقف مزاريب الهدر بكل أشكالها".
ولفت بزي الى ان "الكتلة ستذهب الى الاستشارات النيابية وفقا لهذه المقاربة التي عبر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري مرارا وتكرارا، ولا سيما خلال عرضه ورقة عناوين إصلاحية شاملة في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في قصر الأونيسكو"، موضحاً أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون جامعة ومنتجة ونظيفة وقادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي بكل شفافية"