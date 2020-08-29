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السبت 29 آب 2020 ساعة 19:35

الرئيس الأسد يكرم اطفائيين وعمال ساهموا بإصلاح خط الغاز العربي

الرئيس الأسد يكرم اطفائيين وعمال ساهموا بإصلاح خط الغاز العربي
وذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية أن الرئيس الأسد منح المكرمين مكافأة مالية لم تذكر قيمتها.

ونشرت الوزارة صورا قالت إنها من احتفالية توزيع المكافآت المالية التي منحها سيد الوطن للإطفائيين من الدفاع المدني وريف دمشق وإطفائيي وزارة النفط وعمال الصيانة في وزارة النفط.


وكانت الجهود التي بذلها رجال الإطفاء وعمال الصيانة حازت تقديرا شعبيا كبيرا تجلى في مواقع التواصل الاجتماعي إذ نشر كثيرون صورا لأعمال إطفاء الحريق في خط الغاز، وكان كثير من التعليقات يتركز حول الأدوات البسيطة التي كان يستخدمها أولئك في أعمال الإطفاء، والمخاطر التي تعرضوا لها.


وكان تفجير استهدف خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق في 24 من الشهر الجاري وأدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن البلاد، قبل إصلاحه بجهود عمال الصيانة.
رقم : 883166
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