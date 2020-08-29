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السبت 29 آب 2020 ساعة 19:37

إيران تعلن تضاعف صادراتها من الغاز خلال 6 أعوام

إيران تعلن تضاعف صادراتها من الغاز خلال 6 أعوام
وقال وزير النفط إن "إنتاج الغاز من حقل "بارس جنوبي" المشترك ارتفع خلال الأعوام السبعة الأخيرة من 280 إلى 700 مليون متر مكعب يوميا"، لافتا إلى أن صادرات الغاز الإيراني تضاعفت خلال 6 أعوام.

وتابع الوزير "إيران تعرضت خلال العامين والأشهر الثلاثة الأخيرة لأقسى أشكال الحظر في تاريخها وهي إجراءات حظر غير مسبوقة وشيطانية وقاسية وظالمة وغير قانونية، إلا أن الشعب الإيراني قاومها وتصدى لها بصورة لا تصدق، وقلما تصور أحد في العالم أن يتمكن الشعب من المقاومة والصمود أمام إجراءات الحظر الأكثر قساوة هذه".

وأوضح أن إجراءات الحظر هذه لم تكن تماثل الحظر الذي تعرضت له البلاد خلال العامين 2011 و2012، إذ أنه الآن أوسع وأعمق وأكبر تأثيرا بكثير عما كان عليه.
رقم : 883167
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