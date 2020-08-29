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السبت 29 آب 2020 ساعة 19:39

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و417 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزيرة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، وبلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حالات الوفاة سجلت (40 و81 عاماً) من دير سامت بمحافظة الخليل ومدينة أريحا متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس، في حين توفي صباح اليوم مواطنة (67 عاما) ومواطن (79 عاما) من مدينة الخليل وبلدة إذنا متأثرين بإصابتهما بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (148)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (25)، محافظة قلقيلية (41)، محافظة رام الله والبيرة (79)، جنين (4)، أريحا والأغوار (16)، محافظة سلفيت (5)، محافظة طولكرم (9)، طوباس (2)، قطاع غزة (29)، ضواحي القدس (36)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (278)، محافظة طولكرم (12)، محافظة سلفيت (10)، محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (36).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
رقم : 883168
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