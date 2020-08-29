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السبت 29 آب 2020 ساعة 19:42

صنعاء تعلن توقيف قيادي بالقاعدة خطط لهجمات بالعاصمة اليمنية

صنعاء تعلن توقيف قيادي بالقاعدة خطط لهجمات بالعاصمة اليمنية
ونقلت مصادر عن الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد عبد الخالق العجري، قوله إن "الأجهزة الأمنية ضبطت قيادياً كبيراً في تنظيم القاعدة ممن شاركوا في معارك قيفة بمحافظة البيضاء (غرب اليمن)".

وأضاف أن "القيادي في تنظيم القاعدة ضبطه رجال الأمن، أثناء قدومه من محافظة مأرب لتنفيذ أعمال إجرامية في العاصمة صنعاء".

ولم يكشف الناطق الأمني هوية القيادي في "القاعدة" المقبوض عليه.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أعلن الثلاثاء الماضي في بيان السيطرة على إحدى الجبهات العسكرية الهامة للتحالف في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء والمناطق المجاورة لها بما فيها منطقة قيفة، بمساحة تقدر بـ 1000 كيلو متر مربع، اثر عملية استهدفت عناصر تكفيرية من تنظيمي القاعدة وداعش أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر أكثر من 250 من تلك العناصر بينهم أمير داعش في اليمن، رضوان محمد حسين قنان، المكنى (أبو الوليد العدني) الذي لقي مصرعه و4 من قيادات التنظيم.
رقم : 883170
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