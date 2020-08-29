الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 آب 2020 ساعة 19:44

تشريد مئات المواطنين في السودان جراء فيضانات غير مسبوقة

تشريد مئات المواطنين في السودان جراء فيضانات غير مسبوقة
وغمرت مياه الفيضانات منطقة ود رملي التي تبعد نحو 40 كيلومترا شمالي الخرطوم بشكل كامل، مما أجبر سكان المنطقة على النزوح إلى مخيم مؤقت مجاور.

وقالت وزارة الري السودانية إن منسوب مياه نهر النيل في الخرطوم سجل أعلى مستوى له في غضون 100 عام وبأكثر من 17 مترا، وحذرت من فيضانات مدمرة قد تستمر لنحو أسبوعين.

واقتحمت المياه منازل كثيرة في مناطق الشقيلاب والحسناب والكلاكلة والدرملي، دون أن تترك لسكانها فرصة نقل أغراضهم منها، كما لم تتوفر للكثير من النازحين الخيام المناسبة في المناطق التي فروا إليها.

من جهة أخرى، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سلطات بلاده اليوم السبت بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.

وخلال تفقده للمتضررين بمنطقة الكلاكلة جنوب العاصمة بصحبة عدد من المسؤولين، تعهد البرهان "بتوفير الاحتياجات اللازمة للمتضررين".

ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية السودانية أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول والأمطار بلغت خلال الموسم الحالي 86 قتيلا و44 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة.
رقم : 883171
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
أيام الأمريكيين الصعبة في العراق
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
عندما تقدم أبو ظبي على الانتحار خوفاً من إصابتها بالحمى!
29 آب 2020
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله بأوج قوته
29 آب 2020
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
28 آب 2020
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
الذكرى السنوية الثالثة لمعارك تحرير شرق لبنان من الارهاب
28 آب 2020
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على غزة وحماس ترد بإستهداف المستوطنات
28 آب 2020
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
لماذا يطبّعون مع العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘؟!
28 آب 2020
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن
28 آب 2020
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً
27 آب 2020
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
الصراع في جنوب اليمن.. الهدف الخفي لاتفاق الرياض
27 آب 2020
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟
27 آب 2020
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر
27 آب 2020
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
مع انتهاء المهلة.. هل بدأ ابن سلمان سنّ مناشيره للجبري؟
27 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس