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السبت 29 آب 2020 ساعة 19:45

السويداء.. إعادة عدد من آبار مياه الشرب للخدمة

السويداء.. إعادة عدد من آبار مياه الشرب للخدمة
وأشار مدير عام المؤسسة المهندس وائل شقير في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن عمليات الصيانة للمجمع تمت بزمن قياسي وتضمنت اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين عمله دون توقف ضخ المياه عن المدينة حيث استمر تأمينها عبر المضختين 4 و 5.

وبين المهندس شقير أن إعادة صيانة المجمع ينعكس إيجابا على واقع مياه الشرب ويرفع كمية المياه الواردة إلى مدينة السويداء من 11 إلى 13 ألف متر مكعب يوميا.

من جهة ثانية ذكر المهندس شقير أن المؤسسة أعادت اليوم بئر “الرحى 5” المغذية لشرقي منطقة الكوم بمدينة السويداء للخدمة وذلك بعد الانتهاء أمس من استبدال المضخة الغاطسة والكابلات المغذية لها.

وأشار شقير إلى أن المؤسسة أعادت الأسبوع الماضي آبار “العمران 8″ و”الجلاء 17” وغربي السجن المدني للخدمة بمدينةالسويداء حيث تؤمن كل بئر منها نحو 400 متر مكعب يوميا من المياه.

ويبلغ عدد المشتركين بالمياه بمدينة السويداء نحو 35 ألف مشترك.

وظهرت مشكلة نقص مياه الشرب منذ فترة في أحياء مدينة السويداء وقراها، وخروج العديد من الآبار عن الخدمة وعدم كفاية المياه المنقولة بواسطة جرارات مؤسسة مياه السويداء، خاصةً في موجة الحر التي تضاعفت معها حاجة المواطن للمياه.

وأعاد شقير سبب النقص الحاصل بالمياه على مستوى المدينة، للتراكم اليومي نتيجة أعمال شركة الكهرباء وفصل الخلايا عن محولات آبار وضعف التيار.
رقم : 883172
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