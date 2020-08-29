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السبت 29 آب 2020 ساعة 21:21

اشتعال حرائق كبيرة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اشتعال حرائق كبيرة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة
وقالت القناة 12 عبرية، إنه بالإضافة للبالونات الحارقة؛ لوحظ اليوم التركيز على إطلاق بالونات تحمل موادًا متفجرة، مشيرةً الى أنه سُمع دوي انفجارات فوق مناطق بالغلاف، تركز غالبيتها في محيط السياج الأمني.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مني بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية في الكيان الإسرائيلي ردًا على قمع قوات الاحتلال المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس عام 2018.
رقم : 883190
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