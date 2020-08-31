اعتقال ممولين لجماعة 'داعش' الإرهابية في موسكو

وجاء في البيان أنه تم تنفيذ عملية لقمع الأنشطة الإجرامية لخلية تعمل في موسكو وضواحيها وجمهورية داغستان وإقليم كراسنويارسك ومقاطعة خانتي مانسيسك المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي جمعت وحولت الأموال لاحتياجات تنظيم "داعش" الارهابي.



وأضاف البيان واحتُجز ستة أشخاص وصودرت وسائل الاتصال الخاصة بهم وأدوات الدفع.

وبحسب التحقيق، فإنهم مرتبطون بجماعة إجرامية أدين أعضاؤها بالفعل بتمويل مسلحي "داعش" في سوريا.



ورفعت قضية جنائية تحت بند "المساعدة في الأنشطة الإرهابية". لم يتم تحديد موعد الاعتقالات بالضبط.



وتخوض أجهزة الأمن الروسية حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع جماعة"داعش" الإرهابية وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.



ودمر جهاز الأمن، يوم الاثنين، قناة لتجنيد مسلحين لـ"داعش" الإرهابية، واعتقال المنظم وذلك وفقا لم أعلنه مركز أمن المعلومات للجهاز.