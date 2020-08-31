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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 15:04

ما الرسائل الامريكية من خفض قواتها المتواجدة في العراق؟

ما الرسائل الامريكية من خفض قواتها المتواجدة في العراق؟
وقال النائب عن الفتح فاضل جابر أمس الاحد لـ/المعلومة/ ان “قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بخفض قوات بلاده في العراق وراؤه عدة رسائل اولها تخوفهم من الاستهداف ورعبهم من المقاومة”.

واضاف ان “الرسالة الثانية هي لأغراض انتخابية مع قرب الانتخابات الاميركية”، مشيرا الى ان “الرسالة الاخيرة وهي الاخطر ربما هو سعي اميركي لإبقاء جزء من قواتها بالعراق وتثبيت الامر”.

واوضح جابر ان “مجلس النواب صوت على اخراجهم ولا تراجع في الأمر الا بإجلاء جميع تلك القوات”.

وفي سياق متصل أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جيسيكا ماك نولتي، انه بدأ رسميا في خفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق.

وقالت نولتي في تصريح لها أول امس السبت "إن قرار التخفيض جاء بعد التقدم الذي تحقق في الحرب على داعش".

وأضافت أنه "لم يتم تحديد رقما للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع بغداد".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأمريكية في العراق. وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.
رقم : 883419
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