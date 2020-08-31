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الاثنين 31 آب 2020 ساعة 15:11

وزير الصحة يفتتح مصنع انتاج الانسولين القلمي

وزير الصحة يفتتح مصنع انتاج الانسولين القلمي
وقال نمكي في مراسم تدشين هذا المصنع عبر الفيديوكونفرانس اليوم الاثنين: يعتبر هذا المشروع المشترك بين إيران والدنمارك أحد الإنجازات المهمة لنظام الأدوية في البلاد بعد الثورة.

واكد وزير الصحة على تشجيع المستثمرين الاجانب للحضور في ايران، مضيفا: سياستنا هي دعم الاستثمار الأجنبي في البلاد بدلا من استيراد الأدوية.

واشار نمكي الى ارتفاع معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية في البلاد، وقال: تحدث سنويا 313 ألف حالة وفاة بسبب الأمراض غير المعدية في البلاد ونعتزم اتخاذ خطوات للوقاية من الأمراض غير المعدية.

واضاف: بالطبع ، ليس الأمر أننا لا نفكر في المشاكل الدوائية للأمراض غير المعدية، يعد المشروع المشترك بين إيران والدنمارك في مجال إنتاج قلم الأنسولين أحد البرامج الناجحة للبلاد في النظام الصيدلاني.

وتابع نمكي قائلا: من المؤكد أن هذا التعاون المشترك سيمكننا من التغلب على اجراءات الحظر.

وتطرق وزير الصحة الى إنتشار مرض السكري في العالم وإيران، مشددا على ضرورة السيطرة على هذا المرض باستخدام الأساليب والطرق الطبية الحديثة، واضاف: سنكون قادرين على القيام بأعمال عظيمة في صناعة الأدوية من خلال تنفيذ مشاريع صيدلانية مشتركة.
رقم : 883423
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