نائب يهودي: طائفتنا تمارس طقوسها الدينية بحرية كاملة في ايران

وقال سامهیح نجف آبادي، في اجتماع عقده مع النائب عن اهالي رفسنجان /جنوب شرق/، إن الطائفة اليهودية تمارس نشاطاتها المعيشية وطقوسها الدينية بحرية كاملة





واضاف: ان التعايش السلمي بين أبناء الطائفة اليهودية واشقائهم المسلمين جيد وعلى مستوى طيب للغاية.



واشاد بالمسؤولين في مدينة رفسنجان لاسيما النائب عن أهالي المدينة حول اطلاق تسمية شارع الاديان على الشارع الذي يقع فيه كنيس اليهود وكذلك تشييد حديقة باسم الاديان، مؤكدا في ذات الوقت على وقف الطائفة اليهودية الى جانب اشقائها المسلمين والوفاء الكامل للنظام الاسلامي في البلاد.



ومن جهته اشار النائب عن اهالي رفسنجان حسين جلالي الى القواسم المشتركة العديدة بين الاديان في مجال الاصول الدينية والتعايش السلمي بين اتباع الديانات السماوية في ايران وأعرب عن رغبته في عقد مثل هذه الاجتماعات.